Al ver a Kris Jenner a uno siempre le viene a la cabeza su hija, la guapa Kim Kardashian, aunque su madre, a sus 59 años, no tiene nada que envidiarle. Pero lo cierto es que en esta ocasión no acertó del todo, porque aunque el blanco resaltaba el color de su piel, no comprendemos el porqué de esos flecos negros que arruinaban por completo su blazer.