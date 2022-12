Kris Jenner da gracias cada día por su 'maravillosa familia'

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner -madre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob, fruto de un primer matrimonio, y de Kris y Kylie junto a su exmarido Bruce Jenner-, da gracias a Dios cada día porque todos sus hijos hayan crecido hasta convertirse en unos adultos de los que no podría sentirse más orgullosa.

"Me siento bendecida por tener una familia tan maravillosa. De verdad. Doy gracias a Dios cada día", declaró en el programa 'Beyond Candid With Giuliana'.

Aunque las idas y venidas de su amplia familia han sido documentadas en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' desde 2007, Kris está convencida de que en un futuro no muy lejano ese "viaje maravilloso" llegará a su fin. De hecho, la estrella televisiva ya temió en su momento que la llegada de sus nietos Mason (4) y Penelope (2) -hijos de Kourtney y su pareja Scott Disick- así como el nacimiento de la primera hija de Kim y Kanye West, North (15 meses), hiciese decaer el interés del reality, unos temores que finalmente demostraron ser infundados.

"Mis hijos no paran de tener bebés, y eso hace que siempre haya una nueva historia que contar", añadió Kris, que en unos meses se convertirá en abuela por cuarta vez cuando Kourtney dé a luz a su tercer hijo.