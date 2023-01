Kris Jenner confía en las decisiones de su hija Khloe en cuanto a su vida amorosa

Pocos días antes de que Khloe Kardashian diera luz a su primera hija en común con Tristan Thompson, salían a la luz unas imágenes que probarían que el jugador de baloncesto le habría sido infiel a lo largo del último año. Desde entonces, las redes sociales de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' se han llenado de recomendaciones y sugerencias sobre cómo debería la pareja afrontar una situación así.

Quien no ha querido aconsejar -al menos públicamente- a la mamá de True ha sido su propia madre, Kris Jenner, quien confía plenamente en el criterio de su hija a la hora de tomar decisiones sobre su vida amorosa.

"Yo creo que simplemente tienes que estar allí por tu hijos y seguir su camino. Yo no estoy metida en esa relación o en esa situación, así que confío en Khloe. Es tan inteligente y tan buena chica que sé que sabrá lo que tiene que hacer", confiesa la matriarca del clan Kardashian-Jenner en una reciente entrevista que ha concedido a la revista People.

En los últimos meses, las hermanas de Khloe tampoco han podido evitar las preguntas sobre la supuesta infidelidad de Tristan en cada una de sus apariciones públicas. Ese fue el caso, por ejemplo, de Kim Kardashian a su paso hace unas semanas por el programa de Ellen DeGeneres, en el que aprovechó para ofrecerle todo su apoyo.

"No sé cómo describir toda esta situación aparte de que es muy jo***a. Pobre Khloe. Yo le deseo lo mejor, siempre lo he hecho. Es una mujer fuerte y está haciendo todo lo que puede. Es una situación muy triste. Hice una promesa con mi hermano para que, si hay un niño en medio, no voy a decir nada fuera de lugar ni negativo porque un día True va a ver esto. Simplemente todo es muy complicado", afirmaba entonces la mujer de Kanye West.

