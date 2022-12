Kourtney Kardashian y Scott Disick no planean casarse

La sólida relación que mantiene Kourtney Kardashian y Scott Disick -padres de Manson (4) y Penelope (21 meses)- no parece necesitar de ningún tipo de oficialización ya que en el círculo íntimo de las dos estrellas televisivas tienen claro que no existen planes de boda, pese a los comentarios que han apuntado a que ambos estarían planeando una "espectacular" boda en México para eclipsar la inminente unión en París de su hermana Kim y el rapero Kanye West.

"No es algo vaya a suceder. Ellos son muy felices tal y como están. Es una historia que los medios revisitan constantemente, pero no es verdad y no va a pasar nunca", aseguró una fuente al portal E! Online.

Aunque de ser ciertos los planes de boda, Kourtney encontraría muchas dificultades para organizar el evento ya que en el plano profesional tiene una agenda muy ajetreada para los próximos meses. En otoño se unirá a su hermana Khloé para un nuevo programa llamado 'Kourtney & Khloé Take the Hamptons' que seguirá la aventura de las jóvenes para abrir la primera tienda itinerante de la marca Dash New York en los Hamptons (Nueva York).

Por su parte, Scott atraviesa unos momentos difíciles en su vida personal tras la muerte de su padre, Jeffery, tan solo tres meses después del fallecimiento de su madre Bonnie, pese a lo cual planea reunirse con las dos hermanas Kardashian en su casa de Long Island (Nueva York).

Pese a la dificultad que supondrá para Scott permanecer lejos de su familia para acompañar a su pareja durante la grabación de la serie de telerrealidad, tendrá que hacerlo.

"Ha de hacerlo, es su trabajo. Pero en general, sus allegados sienten cierta preocupación por él porque ha estado un poco perdido últimamente", aseguró el mismo informante.