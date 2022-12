Kourtney Kardashian y Scott Disick gastan 100.000 dólares en acondicionar su jardín

Disfrutar de todas las comodidades en el jardín de su casa de Los Ángeles es tan importante para Kourtney Kardashian y Scott Disick que no han dudado en desembolsar 100.000 dólares para instalar un fogón, una barbacoa, una terraza y una cocina exterior completamente equipada con lavavajillas, fregadero y máquina de hielo, según informa el portal Radar Online.

La pareja -padres de Mason (5), Penelope (2) y Reign (6 meses)- compró la exclusiva vivienda, que incluye seis dormitorios, nueve cuartos de baño, un gimnasio privado, una habitación de juegos y una sala de música, a la antigua estrella de fútbol americano Keyshawn Johnson, quien se encargó de incorporar a la propiedad un garaje independiente antes de su venta en el que invirtió 1,5 millones de dólares.

Publicidad

Además, el exjugador de la NFL también mandó instalar una piscina, por la que desembolsó 66.000 dólares, y vallas de seguridad, valoradas en 30.000 dólares.

La televisiva Kourtney siempre ha sido una gran aficionada a reformar hogares, tanto propios como ajenos. De hecho, no dudó en solicitar a su hermana Khloé que le pagara 25.000 dólares a cambio de ayudarla a decorar su nueva vivienda de Calabasas.

"Todavía no he encontrado algo lo suficientemente grandioso para aquí, pero seguiré buscando. Lo único de lo que nos queda ocuparnos ahora es de que me envíen mi cheque...", aseguró la mayor de las tres hermanas Kardashians mientras recorría la casa de Khloé en busca de inspiración en uno de los episodios de 'Keeping Up with the Kardashians', a lo que la interpelada no tardó en responder: "Mmmm, ¿por un valor de 25.000 dólares? Tienes que estar loca. No te pases".