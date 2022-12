Kourtney Kardashian vende su ropa en internet por una causa solidaria

La mayor de la hermanas Kardashian, Kourtney, ha puesto en marcha una subasta solidaria online a través de Ebay, en la que ofrece a sus fans la posibilidad de comprar su ropa. Uno de los objetivos principales de esta venta es recaudar fondos para la organización benéfica Dream Foundation.

"¡Mi subasta de Ebay ya está disponible! Compra alegremente por una buena causa", escribió en su cuenta personal de Twitter junto al enlace de la página web.

La estrella televisiva del reality 'Keeping Up with the Kardashians' -madre de Mason (5), Penelope (2) y Reign (4 meses) junto a su pareja Scott Disick- ofrece prendas de su fondo de armario, como vaqueros, vestidos, zapatos, joyas, así como exclusiva ropa de marca.

"Bienvenidos a la tienda oficial de eBay de Kourtney Kardashian. La familia Kardashian y Jenner al completo ha abierto sus exclusivos armarios para sus fans, precisamente aquí en eBay, y todo ello para apoyar las causas que les preocupan. Un porcentaje de la recaudación de la subasta de Kourtney será destinada a Dream Foundation. Explora una amplia variedad de artículos de moda, entre los que se incluyen prendas y accesorios de diseñadores como Vera Wang, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Prada, Louis Vuitton, Marc Jacobs, BCBG, Rebecca Taylor, Chanel y más. También podréis encontrar cosas del programa 'Keeping Up with the Kardashians'".

Kourtney no es la primera Kardashian en poner en marcha una subasta solidaria, pues previamente sus hermanas Kim y Khloé organizaron sus propias ventas online para recaudar fondos benéficos, así como sus hermanastras Kendall y Kylie Jenner, y su madre Kris Jenner.