Kourtney Kardashian se niega a darle la custodia de sus hijos a Scott Disick

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' Kourtney Kardashian tiene planeado negarse a compartir la custodia de sus tres hijos -Mason (5), Penelope (3) y Reign (9 meses)- con su ex Scott Disick porque considera que su estilo de vida le incapacita para ser un buen padre.

"Parece que Kourtney ha terminado de una vez por todas con Scott. Está poniendo todo en orden, aunque todavía no hay nada por escrito. Sin embargo, Kourtney tiene claro que no le dará la custodia compartida. Cree que Scott es un borracho y que no es lo suficientemente responsable para ejercer de padre sin supervisión", aseguró una fuente a la revista People.

Aunque a Kourtney no le estaría resultando fácil ejercer de madre soltera, sus más allegados afirman que ya está acostumbrada a hacerlo.

"Solo permitirá que vea a los niños en visitas supervisadas. Aunque ser madre soltera no es fácil, ella ya está acostumbrada a cuidar de los niños en solitario. Tienen una rutina muy sólida y todo va como la seda cuando Kourtney está sola con ellos. También cuenta con la ayuda de algunas niñeras porque está trabajando, pero pasa todo el tiempo posible con los niños. Son lo más importante para ella y le encanta ser madre", añadió.

Kourtney trata de mantenerse al tanto de las andanzas de su ex para tenerle "controlado".

"Tiene controlado a Scott a través de las redes sociales. Ha pasado por mucho, y en vez de enfadarse por sus tonterías, estas le han ayudado a darse cuenta de que su ruptura era lo mejor que le podía pasar".

Por: Bang Showbiz