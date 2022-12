Kourtney Kardashian echa de casa a Scott Disick

La estrella televisiva Kourtney Kardashian arremetió contra su pareja, Scott Disick, después de que este decidiera abandonar la casa que comparte con ella y sus dos hijos -Mason (4) y Penelope (2)- en los Hamptons (Nueva York) para presentar una fiesta en el centro de la ciudad; una disputa de la que fueron testigos los miles de seguidores de la nueva temporada del programa de televisión 'Kourtney and Khloe Take The Hamptons'.

"No voy a dejar de hacer acto de presencia en estos eventos. Es mi trabajo", espetó Scott a Kourtney cuando esta trató de convencerle de que no fuera a la fiesta.

"No has evolucionado. Es humillante, embarazoso, patético. Creo que si te vas, deberías quedarte allí", replicó Kourtney, quien está embarazada del que será su tercer hijo.

Cuando Scott -que ha acudido a terapia recientemente para superar su adicción al alcohol- le contestó diciendo que mucha gente es capaz de manejar correctamente ambas facetas de su vida, Kourtney contraatacó:

"Genial. Únete a esa gente. A ver si encuentras una novia alocada y borracha. Pero tienes que afrontar los hechos. Si quieres morir, vas por el camino adecuado".

Horas después, cuando Scott trató de volver a casa al acabar la fiesta, un guardia de seguridad le impidió el paso a la propiedad, aunque finalmente le permitió hablar con Kourtney, que estaba observando toda la escena desde el balcón.

"A menos que estés sobrio, no te quiero aquí. La gente muere por cosas como esta, si es lo que quieres sigue por ese camino. Tienes que convertirte en alguien que pueda cuidar de nosotros, pero ni siquiera eres capaz de cuidar de ti mismo", añadió.

Scott se negó a escuchar las palabras de Kourtney y finalmente se marchó enfurecido.