Kourtney Kardashian cree que Scott Disick tiene aún mucho camino por recorrer

La estrella de la televisión estadounidense Kourtney Kardashian -quien concluyó su relación con el padre de sus hijos, Scott Disick, el pasado mes de julio debido a su desenfrenado estilo de vida- cree que su exnovio necesita cambiar mucho para encontrar "el buen camino".

"Siento que él se ha estado divirtiendo y cuando le ha golpeado la realidad se ha quedado como: '¡Oh, mi*rda! '", le dijo Kim Kardashian a su hermana Kourtney en una escena del episodio emitido este domingo de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Kourtney -madre de Mason (5), Penelope (3) y Reign (11 meses)- explicó a su hermana el comportamiento errático de su expareja:

"Sí, pero siento que eso es lo que pasa todo el rato. Se queda en casa y es muy bueno durante tres meses y después sale y es peor que antes. Tiene dos personalidades, eso es lo más duro. Quiere ambas, me dice: 'Solo quiero a mi familia'. Y yo respondo: 'Bueno, ¿qué estás haciendo para tratar de cambiar tu vida?'. Tendrían que pasar muchas cosas antes de que él termine yendo por el buen camino".

La conversación entre ambas hermanas fue interrumpida cuando Scott entró en la habitación, para sorpresa de Kim, ya que había pasado la noche en la casa debido a que no había conseguido una habitación en la clínica de rehabilitación hasta el día siguiente y no quería estar solo.

Más adelante, en el mismo episodio, Kourtney definía a Scott como un un "jod*do gilip*llas" por fallar a sus hijos constantemente.

"Nos fallaba demasiadas veces, cada vez que yo trataba de que se sentara a cenar con ellos se sentaba en la otra habitación con su teléfono. También falló en ir al primer día de colegio de los niños, dijo: 'No puedo ir porque odio las mi*rdas del colegio, me pongo nervioso'. Cuando lo que realmente hizo fue salir de fiesta hasta el día siguiente como un jod*do gilip*llas. Su mayor preocupación es él mismo, no los niños y lo que es importante aquí son los niños", añadió.