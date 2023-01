Kourtney Kardashian carga contra Scott Disick por haberse comportado de forma 'agresiva' con ella

La estrella televisiva Kourtney Kardashian (38) no dudó en aprovechar su aparición en el último episodio del famoso reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians' para desahogarse abiertamente sobre la supuesta estrategia de acoso y derribo que, a su juicio, habría venido empleando su expareja Scott Disick -padre además de sus tres hijos- al no haber asumido aún que ella haya rehecho su vida con el guapo modelo Younes Bendjima.

"Pues sí, fui a casa de Scott porque me llamó y estaba fuera de sí. Fue muy agresivo y tuve que decirle: 'Mira, me voy'. Empecé a llorar y le dije que no necesitaba aguantar todo eso. Tuve que soltarle: '¡Siéntate ahora mismo!'. Es que si no le hablas de esa manera nunca te va a escuchar. Así que mi reacción fue: 'Siéntate en el otro lado de la habitación. ¿Pero qué narices te pasa? ¿Cuándo va a terminar todo esto?'. Tengo tres hijos a los que cuidar", confesó la hermana mayor de Kim Kardashian en un extracto del citado capítulo.

Según la propia Kourtney, la airada reacción protagonizada por el empresario de 34 años, que a su vez disfruta de una cada vez más sólida relación sentimental con la joven modelo Sofia Richie (19), se explica fundamentalmente con la sinceridad de la que hizo gala su expareja al comentarle que su romance con el maniquí de origen argelino no había dejado de consolidarse con el paso de los meses.

"Se estaba comportando como una auténtica bestia y decidí largarme de ahí en cuanto pude. La noche anterior me llamó a las dos de la mañana, y jamás me ha llamado tan tarde en una noche. Se dedicó básicamente a vociferar y a preguntarme: '¿Pero qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo?'", manifestó en otro momento del programa para, justo a continuación, defender su decisión de haber rehecho su vida amorosa con un hombre algo más joven que ella.

"Así que le dije: 'Tengo un novio de 24 años, no es lo más loco que ha ocurrido en este mundo'. Y él me contestó: '¿Así que es tu novio, eh?'. Y me colgó el teléfono", afirmó.

