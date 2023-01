Kit Harington dejó de viajar en autobús para no verse en los carteles promocionales que los adornaban

El actor Kit Harington tuvo que renunciar a viajar en su modo de transporte público favorito cuando la película 'Pompeya' se estrenó en los cines, ya que se sentía incómodo viéndose en los carteles promocionales que adornaban muchos autobuses londinenses, en los que aparecía con el torso desnudo.

"Solía gustarme mucho ir en autobús y no pude cogerlo durante meses porque tenía miedo de sentarme justo encima de mi propia cabeza en uno de los lados del bus. Gajes del oficio, ¿no?", cuenta a Vulture.

La recurrente presencia del material promocional de 'Pompeya' en este medio de transporte también le causó problemas mientras rodaba 'Doble identidad: Jaque al MI5', porque los buses aparecían de fondo en las escenas de exteriores en Londres.

"Es gracioso cuando lo recuerdo ahora, pero en ese momento fue una verdadera molestia. Aparecía semidesnudo en los autobuses todo el tiempo que estuvimos grabando debido a los carteles de 'Pompeya'. Cada dos segundos teníamos que decir: '¡Corten!' porque había algún bus con el cartel de 'Pompeya' de fondo. La primera vez fue gracioso, pero después se convirtió en algo realmente tedioso", explica.

A pesar de ese problema, Kit disfrutó mucho trabajando en la película de acción porque al no tener un doble podía hacer todas sus escenas de riesgo.

"Se suponía que iba a estrellarme contra un muro, pero lo atravesé por accidente. ¡Atravesé el muro! Y eso pasó a formar parte de la película, lo cual es bastante gracioso. Hubo un montón de cosas geniales que tuve que hacer porque no tenía doble. Lo hice todo yo. ¡Es algo que me gusta! Me gusta cuando me dicen: 'Mira, no tenemos un doble para ti. ¿Puedes hacerlo?'. Así que escalé edificios, saltaba de edificio a edificio, corría por el aeropuerto de Heathrow, ¡todo tipo de cosas!", añade.