Kirsten Dunst valora los roles tradicionales en la pareja

La actriz Kirsten Dunst -que mantiene una relación con el actor Garrett Hedlund- cree que los roles tradicionales en la pareja son todavía importantes y que hay algo "valioso" en el hecho de que las mujeres estén en casa para "criar" a su familia. "Siento que el papel femenino ha sido un poco infravalorado. Todos tenemos que conseguir nuestros puestos de trabajo y ganar nuestro propio dinero, pero estar en casa con los niños, cocinando, sacando adelante a la familia es algo muy valioso que mi madre me transmitió. Y a veces, necesitas tener tu caballero de la brillante armadura. Lo siento. Necesitas que tu hombre sea un hombre y que la mujer sea una mujer. Esa es la razón por la que las relaciones funcionan", señaló la intérprete a la edición británica de la revista Harper's Bazaar. La estrella comenzó su carrera cuando tenía solo tres años de edad y siempre le preocupó ser el blanco de las burlas de sus compañeros por el hecho de ser actriz. "Ninguno de mis amigos eran actores. Yo realmente me subestimaba a mí misma [en la escuela] porque no quería ser un objetivo. El hecho de que fuera actriz me ponía nerviosa. Quería evitar que me pusieran motes y esas cosas, me daba mucho miedo", explicó. Aunque a Kirsten le encanta su trabajo como intérprete, no descarta convertirse en directora en el futuro. "Me encantaría. Disfruto mucho involucrándome en cosas y manteniéndome ocupada todo el tiempo. Lo que no haré será escribir mi propio guion. Creo que no podría, honestamente no puedo. Sería más fácil adaptar un libro. Pero no estoy interesada en dirigir ahora mismo. Quizás en tres años. ¿Quién sabe? A lo mejor tengo hijos entonces. Probablemente sí, un día lo intentaré", añadió.