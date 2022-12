Kirsten Dunst quiere dirigir en el futuro

La actriz estadounidense Kirsten Dunst lleva desde los años 80 actuando en series que le convirtieron en uno de los rostros infantiles más reconocibles del panorama televisivo, etapa que dejó atrás para adentrarse en el cine, donde ha protagonizado papeles en 'Spider-Man' o 'Melancholia', pero ahora, la actriz de 31 años, admite que se plantea probar en dirección.

"Me encantaría dirigir. Me gusta meterme de lleno en las cosas y estar ocupada todo el tiempo", contó a la revista Harper's Bazaar.

Sin embargo, es consciente de sus limitaciones y sabe que tendría que dejar el guion a alguien más experimentado porque no cree que ella pudiera crear historias.

"No escribiré mi propio guión. No creo que pudiera. Honestamente no creo que pueda. Sería más fácil encontrar un libro para adaptar", explicó Kirsten.

De cualquier forma habrá que esperar para ver cómo se desenvuelve en este nuevo rol porque no es algo que vaya hacer con inmediatez.

"No estoy interesada en dirigir ahora mismo. A lo mejor en tres años. ¿Quién sabe? A lo mejor ya tengo hijos por entonces. Me gustará probar, algún día", añadió.

