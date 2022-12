Kim, Kourtney y Khloé Kardashian tienen competencia en el Oriente próximo

A las estrellas de 'Keeping Up with the Kardashians' les acaba de salir una dura competencia llegado directamente de Oriento Próximo y, más en concreto, del Líbano: las hermanas Abdel Aziz, que acaban de estrenar el programa de telerrealidad 'The Sisters'.

Con un físico que recuerda inevitablemente al de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian gracias al maquillaje excesivo y a las inyecciones de bótox, Nadine, Alice y Farah se han convertido en toda una sensación en su país natal desde que inauguraran su perfil de Instagram 'Style in Beirut' en 2009, en el que reflejan su estilo de vida repleto de fiestas y jornadas maratonianas de compras.

"Queríamos demostrar que el Líbano no es únicamente un país en conflicto. Beirut es el París de Oriente y sus mujeres son bellas, inteligentes y estilosas", explica Nadine, la mediana de las tres hermanas, al portal Mondanité.

Famosa en su país antes incluso de dar el salto a la esfera digital, Nadine ha sido comparada en numerosas ocasiones con la mismísima Kim Kardashian gracias a su carrera como modelo, llegando a representar incluso a Líbano en la final de 2012 de Miss Turismo. Por su parte, Farah y Alice poseen sendas licenciaturas en Marketing y Comercio, una formación que les ha resultado muy útil a la hora de expandir el imperio que fundó la mayor de las hermanas, Alice, al abrir su perfil de Instagram, el cual continúa manejando a día de hoy.

Ahora, las aventuras de las Abdel Aziz en su Beirut natal harán la competencia al clan Kardashian desde su nuevo reality de la cadena árabe LBC.

Por: Bang Showbiz