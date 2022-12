Kim Kardashian y Kanye West tienen intimidad en un baño público

La etapa de luna de miel parece estar durándole más de lo previsto a Kim Kardashian y Kanye West, vista la facilidad con la que el matrimonio dio rienda suelta a su pasión en la ceremonia de entrega de los premios GQ británicos este martes, durante la que se ausentaron de su mesa por un largo periodo de tiempo, para ser encontrados después en una comprometida situación en uno de los baños del recinto.

"No sabemos si estaban manteniendo una discusión o simplemente haciendo algo muy diferente, pero lo cierto es que salieron del baño para personas discapacitadas muy acalorados. Aunque a nadie le importó lo que estuvieran haciendo con tal de que Kim subiese al escenario para recoger su premio a la Mujer del Año a tiempo", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Parece ser que ni siquiera la vida de casada ha conseguido domar el osado espíritu de Kim en cuestiones de dormitorio, una faceta de su personalidad que supuso su salto a la fama tras filtrarse un vídeo sexual de ella junto a su entonces pareja, Ray J. Aunque no parece que eso vaya a poder repetirse con Kanye, a pesar de que Kim hable públicamente y sin reparos de la "maravillosa" relación que mantiene a todos los niveles con su marido.

"Mi marido y yo tenemos una vida sexual maravillosa. Así que en lo que respecta a vídeos sexuales, independientemente de que hayamos grabado o no otra cinta, nunca sería algo que volviese a ver la luz. No querría que nadie más lo viera a excepción de Kanye y yo misma. Estoy casada con un hombre fantástico, y digamos que nos gusta pasárnoslo bien. No hay nada de malo en ser un poco atrevidos y experimentar. Lo que hacemos en privado, es eso, privado", confesaba recientemente la estrella televisiva a la revista GQ.

Bang Showbiz.