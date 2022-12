Kim Kardashian teme que su familia publique fotos de North

Mientras Kim Kardashian y Kanye West disfrutan de la Semana de la Moda de París, la pareja ha dejado a su hija North --nacida el pasado 15 de junio-- al cuidado de su abuela Kris Jenner y de las hermanas de la estrella televisiva: Kourtney y Khloé, a quienes les ha pedido que sean muy cautas a la hora de publicar fotografías en Twitter e Instagram por temor a que aparezca su hija.

"Kim tiene claro que su madre y sus hermanas no van a vender imágenes de North, pero lo que realmente le preocupa es que alguien de su familia publique instantáneas en Twitter de lo que está haciendo en cada momento. Kim no quiere que eso ocurra mientras ella está fuera. Sabe que su hija está en buenas manos, aunque no muy discretas", explicó una fuente al portal NaughtyButNiceRob.com.

A pesar de que la protagonista del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' solía publicar cada uno de los detalles de su vida privada, desde el nacimiento de North su actitud ha cambiado debido a la expresa petición de Kanye West, quien quiere gozar de una mayor intimidad. Por eso, Kim Kardashian únicamente ha publicado una fotografía de su hija desde su nacimiento.

"Cuando pasas tiempo con alguien, cada uno aprende cosas del otro, y he visto que lo que realmente quiere Kanye es preservar su intimidad. Es una decisión que hemos tomado juntos", confesaba Kim durante una entrevista en el programa 'The Late Show With David Letterman'.

