Kim Kardashian solo puede comer fresas

La última ocurrencia de la famosa Kim Kardashian consiste en haber desterrado por completo cualquier tipo de alimento para someterse a una estricta dieta que solo le permite comer fresas en cualquier momento del día, una peculiar iniciativa que al mismo tiempo le ha llevado a sacar su lado más creativo con el objetivo de transformar esta fruta en todo tipo de variados productos.

"Kim lleva varios días comprobando los efectos de un régimen basado únicamente en el consumo de fresas. Por una parte le resulta muy agradable, porque puede ingerir esta fruta siempre que quiera y sin limitaciones, pero obviamente resulta todo un reto para ella no poder comer otra cosa que no sea eso. Lo que está haciendo para evitar la monotonía es comer fresas de múltiples y diversas formas: en batido, crudas, mezcladas con un poco de leche...", aseguró una fuente al diario The Sun.

Para combatir la sensación de "saturación" que a buen seguro le producirá su estrafalario plan de choque, la estrella televisiva ha decidido que, al menos una vez por semana, se dará el capricho de combinar sus fresas con algún otro complemento que le aporte algunas calorías adicionales, lo que explica que ya esté soñando con tomarse una deliciosa copa de champán cuando termine su primera semana de dieta.

"Lo bueno de este sistema es que te ofrece un día libre a la semana para que no te satures, así que además de comer fresas puedes dejarte llevar por otras tentaciones mucho más sabrosas. Kim está deseando que llegue el domingo para poder tomarse una copita de champán, comer algo de tarta y, por supuesto, ingerir unas cuantas fresas más", añadió el mismo informante.