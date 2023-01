Kim Kardashian se toma muy en serio su entrenamiento

Después de dar a luz a su segundo hijo, Saint, con su marido Kanye West el 5 de diciembre, la estrella televisiva Kim Kardashian está centrada en perder el peso ganado durante el embarazo con ayuda del entrenador personal de la familia, Gunnar Peterson, y su rutina de ejercicios.

"Conociendo a Kim, estará en su peso tan pronto como pueda hacerlo de manera segura. Lo que he visto de Kim durante años no es una actitud de 'Oh, tengo que entrenar', sino que está incorporado en su rutina, como lo está el desayuno, la ducha, la comida y el trabajo. Kim se implica en ello, es lo que hace", cuenta a la revista new! el entrenador.

Aunque se acercan las festividades navideñas con sus consiguientes celebraciones, Gunnar cree que Kim -también madre de North (2)- no pospondrá su régimen de ejercicio durante estas fechas especiales.

"No considero que Kim sea una persona que pondría excusas para posponerlo. No creo que vaya a empezar basándose en alguna fecha en el calendario. No es alguien que lo vaya a dejar de lado", comenta Gunnar.

Kim está muy motivada para recuperar su forma física, pero su preparador reconoció que al principio de las sesiones se notaba la falta de ejercicio de los últimos meses.

"Empecé con baja intensidad y sesiones de entrenamiento de una hora porque quería tener algo sobre lo que poder construir. El objetivo es que ella se sienta mejor, no peor. Las personas que han estado fuera de ello durante mucho tiempo pueden sentirse un poco oxidadas al principio", añade.