Kim Kardashian sabe sacar partido al cuero

Kim Kardashian conoce qué estilismos son los que más le favorecen, y siempre que se atiene a ellos evita las catástrofes fashionistas que han quedado inmortalizadas en episodios pasados de su programa 'Keeping Up With The Kardashians'. En esta ocasión, la estrella de la telerrealidad disfrutó de una jornada de rodaje en el exclusivo barrio de Sherman Oaks (California) luciendo una falda de tubo negra y una camisa semi-transparente, con las que estaba deslumbrante al añadir al conjunto su característica coleta con tupé.