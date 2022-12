La televisiva Kim Kardashian fue vista en Calabasas (California) con unos pantalones vaqueros con grandes agujeros que dejaban ver sus tonificadas piernas. Para la parte superior, la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' eligió una sofisticada chaqueta rosa palo con botones dorados, demostrando que la mezcla de prendas formales e informales puede funcionar.