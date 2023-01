Kim Kardashian revela cómo conseguir un escote 'perfecto'

El secreto de Kim Kardashian para realzar sus atributos cuando luce uno de sus famosos escotes de vértigo en la alfombra roja es sujetarse el pecho con cinta aislante.

"Definitivamente tenía que compartir mi secreto con vosotras. Es mi truco secreto para tener un escote perfecto en las fotos. Te pones cinta en los pechos para que queden muy arriba. Lleva un poco de trabajo, pero creame, merece la pena", confiesa Kim en su página web.

Sin embargo, el truco de la estrella televisiva tiene un inconveniente: resulta doloroso retirar la cinta adhesiva de la piel.

"Asegurate de no tener restos de crema hidratante o aceite cuando estes elevando el pecho con la cinta. ¡Y preparate para cuando llegue el momento de quitarla!", añadió.

La familia Kardashian parece encontrarle mil y un usos a la cinta aislante, ya que a la hermanastra de Kim, la modelo Kendall Jenner, solían vendarle las uñas con ella para que no se las mordiera.

"Cuando era pequeña me mordía mucho las uñas. Solía practicar muchos deportes. Podía estar jugando al fútbol y me quedaba en el medio del campo, descolgada, mordiéndome las uñas, y perdía el balón cuando pasaba cerca. Mi padre se enfadaba tanto que me ponía cinta aislante en las uñas para que no pudiera morderlas. Pero yo solía morder la cinta. Sin embargo conseguí parar de hacerlo", explicaba Kendall en su página web.

Por: Bang Showbiz