Kim Kardashian quiere perder cinco kilos

La mujer con las curvas más conocidas de la televisión, Kim Kardashian ha decidido que es el momento de perder algo de peso. El pasado mes de julio su hija North, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, celebraba su primer cumpleaños y Kim aún no se ha librado de los kilos de más que el embarazo le regaló.

"He perdido algo de peso pero creo que ahora lo estoy ganando de nuevo. Es duro, hace unos años pesaba nueve kilos menos que ahora, pero después de ser madre tu cuerpo cambia. Ya ha pasado casi un año de eso y no puedo seguir poniéndome excusas, perder cinco kilos sería ideal", declaró Kim a la revista Grazia.

La guapa morena de 34 años -que ha estado ocupada últimamente promocionando junto a sus hermanas Khloé y Kourtney su nueva colección Kardashian Kollection para la firma británica Lipsy- ha tenido que dejar de lado, muy a su pesar, la vida sana y el deporte debido a sus compromisos profesionales.

"Es duro, pero tienes que hacer ejercicio y comer bien. Me encanta correr en la cinta, pero en este viaje no he sido capaz de hacerlo. He comido mucho y no he hecho ejercicio", confesó.