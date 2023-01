Kim Kardashian protagonizará un encuentro con Donald Trump

La estrella televisiva Kim Kardashian y su abogado Shawn Holley se habrían embarcado hace unos meses en una serie de negociaciones secretas con Ivanka Trump y Jared Kushner -hija y cuñado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, respectivamente- para debatir la posibilidad de que el mandatario republicano conceda un indulto presidencial a Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que lleva más de dos décadas en prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Según el portal de noticias TMZ, esas conversaciones podrían culminar dentro de unos meses en una reunión cara a cara entre la celebridad y el comandante en jefe del país norteamericano, un encuentro en la Casa Blanca con el que Kim y su representante legal tratarían de persuadir finalmente a Trump de que libere a Alice.

Ha pasado ya cerca de un año desde que Kim Kardashian expresara públicamente su indignación ante la condena de cadena perpetua que le fue impuesta a Alice Marie Johnson -una mujer afroamericana que es madre, abuela y bisabuela- en el año 1997 por su papel central en las actividades de una organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes a lo largo y ancho del país.

Más allá de su culpabilidad y de la naturaleza del delito, el caso de Alice ha generado un intenso debate en Estados Unidos debido a que ella, a diferencia de otros 231 presos condenados por crímenes similares, no se benefició del indulto presidencial que extendió Barack Obama en sus últimos meses como mandatario con el objetivo de facilitar la reinserción de quienes, de un modo u otro, se habían visto obligados a traficar con drogas para ganarse la vida.

De cara a la supuesta reunión que Kim Kardashian mantendrá con Donald Trump en el futuro cercano para trasladarle su propuesta de clemencia para Alice, según explica el mismo medio, la también esposa de Kanye West no se verá acompañada del equipo de grabación de su programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' dada la importancia del tema a tratar y al margen de que tanto ella como el presidente se muevan como peces en el agua cuando hay cámaras a su alrededor.

Por: BangShowBiz.

