Kim Kardashian pone freno a los deseos de Kylie Jenner en destronarla

La estrella televisiva Kim Kardashian se toma con sentido del humor los comentarios sobre que su hermana pequeña Kylie Jenner ha conseguido superarla en fama, aunque reconoce que eventualmente planea "pasarle el testigo" a la joven.

"A ver, cariño, vamos a ser realistas, todavía tienes que esperar unos cuantos años antes de poder destronarme. Pero quiero pasarte el testigo. ¿Quién mejor que tú para transmitirle todo mi conocimiento? Chicos, le he enseñado todos los trucos. Se lo merece de verdad. Si quiero compartir con alguien mi ropa, mis trucos y mi escuadrón de belleza es sin duda con la reina Kylie", afirma Kim en un vídeo publicado en la página web de Kylie.

Kim siempre se ha tomado con deportividad las comparaciones entre ella y su hermana porque le encanta que la joven 'copie' su estilo.

"Me encanta que tengamos estilos parecidos. Es la mejor. Es mi pequeña alma gemela. Es un espíritu libre, y eso es algo que me encanta de ella. Es la persona más dulce del mundo", revelaba la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' a 'Entertainment Tonight'.

Por su parte, Kylie ha reconocido anteriormente que Kim y su marido, el rapero Kanye West, la inspiran a la hora de elegir su ropa.

"Las personas que realmente me inspiran con su estilo son obviamente Kim y Kanye", aseguraba Kylie a People.

Por: Bang Showbiz