Kim Kardashian olvida sus rencillas con su hermano Rob

Pese al distanciamiento progresivo que en los últimos meses ha enfriado su relación fraternal, la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian no lo ha dudado un instante a la hora de salir en defensa de su hermano Rob y, de paso, restar credibilidad a las acusaciones de su exnovia Adrienne Bailon, después de unas controvertidas declaraciones de la cantante afirmando que salir con el pequeño de los Kardashian había resultado muy perjudicial para su carrera musical.

"Es divertido que [Adrienne] diga que salir con un Kardashian ha hecho daño a su carrera cuando la única razón de que continúen entrevistándola es que sigue hablando sobre un Kardashian. Es muy triste que haya gente que ataque a mi hermano cuando no está en su mejor momento. La familia siempre permanecerá unida", escribió una indignada Kim en su perfil de Twitter, demostrando que es capaz de aparcar a un lado las diferencias con el benjamín de los Kardashian cuando se trata de defender a sus seres queridos.

De hecho, la esposa de Kanye West no ha tenido ningún reparo en utilizar la letra de una de las canciones de Adrienne para pedirle burlonamente que se olvide de su hermano y de toda su familia.

"Déjalo marchar, déjalo marchar", añadió la estrella citando el famoso tema 'Let it Go' de la banda sonora de 'Frozen', la exitosa cinta animada de la factoría Disney.

Aunque hace más de cuatro años del fin de su relación con Rob, Adrienne aún no ha superado las nefastas consecuencias que, desde su punto de vista, tuvo su paso por el programa de televisión de la mediática familia: 'Keeping Up With The Kardashians'.

"Involucrarme en la dinámica de los Kardashian fue muy malo para mí y para mi carrera. Probablemente me di cuenta muy tarde, siento que no debería haber aparecido en el programa", confesaba recientemente a la revista Latina.