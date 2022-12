Kim Kardashian habla sobre cómo empezó su noviazgo con Kanye West

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' siente que su matrimonio con Kanye West es tan fuerte que nada tiene que ver con las relaciones que tuvo con sus maridos anteriores, Damon Thomas y Kris Humphries. Tanta conexión siente con el rapero que desearía haber comenzado su romance mucho antes.

"Con mi primer marido, era una adolescente. Pensaba que mis padres me iban a matar. Ese era el pensamiento que recorría mi mente. Era joven y tonta. La segunda vez, no fue nada. Pero ahora hay algo con lo que me siento muy conectada a mi marido, siento que es mi mejor amigo. Y creo que a eso ayudó el que fuéramos amigos antes, durante casi 10 años", asegura en el número de julio de la edición estadounidense de la revista Glamour.

Publicidad

Kim -madre de North (2) junto a Kanye- cree que cometió muchos errores antes de comenzar su relación en abril de 2012, lo que habría herido mucho a Kanye. En especial su matrimonio de 72 días con el jugador de baloncesto Kris Humphries en 2011.

"[Antes de que comenzara con Kanye] había ya flirteo. Era obvio que había una atracción, pero hubo un momento en el que algo hizo que me dijera: voy a probar. Probablemente estaba harta de las tonterías del pasado. Me había divorciado seis meses antes. Y yo pensaba que Kanye nunca me había dicho bobadas. Me había dejado claro lo que quería, ¿por qué no iba a probar? Había hecho muchas cosas que habrían estado doliendo a Kanye, como casarme. Por lo que fue una estupenda sensación darme cuenta de que aquello era lo que buscaba. Mi único arrepentimiento es no haberlo intentado antes. Me hubiera ahorrado mucha basura. Ahora siento que estoy en un cuento de hadas", cuenta Kim.