Kim Kardashian es sorprendida por una mujer borracha en su habitación de hotel

La estrella televisiva Kim Kardashian -que está esperando su segundo hijo junto a su marido Kanye West- se llevó el susto de su vida cuando una mujer borracha intentó entrar en su habitación de hotel, en el sur de Francia, donde se encuentra actualmente con motivo del Festival Cannes Lions.

"Gracias a la mujer borracha y desnuda que ha estado llamando a mi puerta esta noche llevo despierta desde las cuatro de la mañana. Estoy muy cansada, ¡pero tengo que trabajar! Va a ser un día largo... Pensó que su American Express era mi llave de la habitación", publicó en Twitter la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Ahora Kim espera poder encontrarse con la mujer en cuestión por los pasillos del hotel para poder enseñarle el vídeo que grabó de ella como prueba de las nefastas consecuencias de los excesos con el alcohol.

"Grabé un vídeo de la mujer para recordarme por qué nunca he tolerado beber en exceso. No lo voy a colgar, pero es muy gracioso. Creo que ella también se aloja en este hotel y que simplemente se equivocó de habitación. Espero encontrármela hoy", añadió Kim.

Kim participará en el Festival Cannes Lions (evento de creatividad y comunicación) a lo largo de esta semana y para ello se ha desplazado hasta Francia acompañada por su madre, Kris Jenner, y su hermana Kylie.