Kim Kardashian es adicta a Ebay

La estrella televisiva Kim Kardashian -madre de North (22 meses) junto a su marido el rapero Kanye West- es una usuaria frecuente de la página de venta online Ebay, ya que a través de ella se dedica a vender algunas de sus prendas más antiguas y a responder a las preguntas de posibles compradores.

"Me encanta buscar en Ebay, ahí vendo zapatos y ropa todo el tiempo, chequeo mis subastas y respondo a las preguntas de los posibles compradores", explicó al número de mayo de la revista Harper's Bazaar.

Publicidad

El increíble fondo de armario de Kim lo heredará al completo su pequeña North cuando sea mayor, y su estilosa madre, ya está creando un "archivo" de estilismos en bolsas de plástico transparentes.

"Hasta la última prenda [heredará North]. Todo. Tengo un archivo entero. El vestido que me puse para la portada de Vogue será suyo. Todos mis vestidos de las galas Met. Estoy guardando todo y poniéndolo en bolsas de plástico transparentes junto a los zapatos, el estilismo completo que vestí", confesaba Kim a The Huffington Post.

A pesar de ser una de las famosas con más estilo a la hora de vestir, la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' no duda en agradecer a su marido haberla "introducido" en el mundo de la moda.

"Estuve guiada casi totalmente por mi marido cuando él me introdujo en el mundo de la moda. Y ahora me encanta arriesgar. Me encanta ponerme cosas que quizás no me hubiera puesto antes. Me gusta que la gente tenga su propio estilo, aunque sea algo que yo nunca me pondría. Así que simplemente motivaré a North para que sea ella misma y se vista como ella crea que se ve bien. Simplemente sé tú mismo y arriésgate", añadió.