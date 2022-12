Kim Kardashian duerme con un corsé para adelgazar

La estrella Kim Kardashian se está preparando minuciosamente para su próximo enlace con el rapero Kanye West, una ceremonia que podría tener lugar el próximo mes en algún lugar secreto de París. Por ello, la mediana de las hermanas Kardashian se sometió a diversos tratamientos de belleza naturales durante el viaje que realizó junto a su familia a Tailandia.

"Kim quiere que su figura luzca perfecta el día de su boda. Utilizar un corsé durante la noche es extremadamente incómodo pero hay pruebas de su eficacia, y teniendo en cuenta que quedan seis semanas para el enlace, Kim está dispuesta a todo", señaló una fuente a la revista Grazia.

La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' -que dio a luz a su hija North el pasado verano- también se sometió al antiguo método de recibir "golpes en el trasero, cara y pecho", que al parecer cuesta 335 dólares (240 euros) cada sesión de 15 minutos y borra las arrugas, reduce los poros y tensa la piel.

"Antes de hacer el viaje, Kim leyó mucha información en internet sobre estas técnicas naturales y no dudó en someterse a tres tratamientos de 15 minutos cada uno mientras se encontraba allí", añadió.