Kim Kardashian cree que fue un 'blanco fácil' para los ladrones

Mucho se ha venido especulando sobre los entresijos del traumático atraco que sufrió Kim Kardashian el pasado mes de octubre en París, pero lo cierto es que algunos de esos misterios serán revelados finalmente en un capítulo especial del programa 'Keeping Up with the Kardashians' que verá la luz este próximo domingo, ya que la mujer de Kanye West contará con todo lujo de detalles el dramático acontecimiento que la empujó a desaparecer de la esfera pública durante casi tres meses.

"Lo que creo que pasó, ahora que he pensado mucho al respecto, es que había un grupo de personas que nos estaba siguiendo durante todo el viaje. Publiqué en Snapchat que estaba en casa y que todo el mundo iba a salir esa noche. Así que creo que sabían que Pascal [Duvier, su guardaespaldas] había salido con Kourtney y que yo estaba allí sola. Tuvieron que saber que ese día nos íbamos. Vieron la oportunidad y se lanzaron por un blanco fácil", confiesa una afectada Kim en un avance del esperado episodio.

Publicidad

Kim Kardashian se destapa y habla sobre su traumático secuestro en París.

El pasado enero fueron detenidas diecisiete personas por su vinculación directa o indirecta con tan terrible suceso, que además de las secuelas emocionales que ha dejado en Kim Kardashian como resultado de haber sido maniatada y amordazada a punta de pistola, también se vio definido por el robo de joyas y otros objetos cuyo valor total rondaría los diez millones de dólares.

Entre las piezas sustraídas se encontraban dos brazaletes de Cartier, un collar de oro, un juego de pendientes y un lujoso anillo, todos ellos adornados con carísimos diamantes, así como otro collar de la prestigiosa firma Lorraine Schwartz.

Mira también:

Publicidad

Kim Kardashian acusa a Kylie Jenner de estar 'obsesionada' con ella.

¡Ya no hay secretos! Kim Kardashian revela 20 datos de su vida que nadie conocía.

Publicidad