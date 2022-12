Kim Kardashian contrata a una maquilladora para sus pechos

La estrella televisiva Kim Kardashian no quiere ser famosa únicamente por su voluminoso trasero, así que ha contratado a la experta en maquillaje Jessica Mirdita para que convierta sus pechos en otra parte llamativa de su cuerpo.

"Kim no quería ser conocida solo por su trasero por lo que se está centrando en lucir estilismos que llamen la atención de sus pechos también. [Su marido] Kanye le apoya en esto. Piensa que Kim tiene un cuerpo fenomenal y que cada parte de él debería ser celebrada", reveló una fuente al periódico The Sun.

La tarea de Jessica consistirá en usar bronceadores e iluminadores para "operar los pechos" de Kim al instante, al tiempo que coteja con su estilista, Renelou Padora, qué ropa tiene previsto llevar.

Está claro que si algo sabe hacer Kim es escuchar. De hecho, fue Kanye West el primero en decirle que su armario necesitaba un cambio.

"Yo estaba obsesionada con lo brillante, los tacones de Rhinestone y el tipo de ropa del que ahora me río, y él me lo tiró todo. Me dije: 'Bueno, lo guardaré para mi hija' y él me dijo: 'Si va a ser nuestra hija, ¡nunca se vestirá con eso!'. Creo que pensaba que era un poco cursi. Yo nunca había pasado tiempo en Londres o París, ni había visto cómo era la moda fuera, así que me trajo estilistas de todo el mundo para actualizar mi look. Y me trajeron cosas como piel de serpiente, que nunca había visto antes", aseguró Kim a la revista LOVE.