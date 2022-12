Kim Kardashian confesó que buscó a Kanye West después de divorciarse de Humphries

La reina de la telerrealidad, Kim Kardashian, ha contado cómo fue ella la que contactó a su hoy marido, Kanye West, tras divorciarse en octubre de 2011 del jugador de baloncesto Kris Humphries después de solo 72 días de matrimonio.

"La primera vez que conocí a Kanye fue trabajando en un proyecto juntos y desde luego hubo química, pero los dos estábamos en relaciones anteriores y mantuvimos las distancias. Hablamos en alguna ocasión, cuando él no tenía novia. Simplemente no estábamos sincronizados. Creo que fue seis meses después de que estuviera de nuevo soltera, hacia 2012, cuando me dije, ¿y por qué no? ¿A qué estoy esperando?", contó en 'Access Hollywood'.

Y lo hizo. Kim buscó al rapero y "la magia ocurrió" tan pronto se vieron.

"Pensé que me iba a llamar tan pronto supiera que yo estaba soltera otra vez. Pero no lo hizo, así que le llamé y le dije: 'Hola. Pensé que al menos me ibas a llamar para decirme: te lo dije'. Siempre ha sido buen amigo y hemos estado ahí el uno para el otro. Tras esa llamada me invitó a un desfile suyo en París, y fui, y ahí ocurrió la magia".

La estrella televisiva -madre de North (23 meses) junto al músico- confesó también seguir intentando con ansia tener otro bebé: "Esperemos que sea antes, que después".

Por: Bang Showbiz