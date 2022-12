Kim Kardashian celebró el Día de la Madre en Brasil lejos de su hija

Si a la estrella televisiva Kim Kardashian le quedaba todavía alguna duda sobre la afición por los grandes gestos de su marido Kanye West, quedó despejada este domingo cuando el rapero le envió "dos mil rosas" para celebrar el Día de la Madre este domingo -en Estados Unidos se celebra el segundo domingo del mes de mayo- y hacerle así un poco más llevadero a su mujer el tener que pasar una fecha tan señalada trabajando en Brasil.

"He llegado a mi habitación en Brasil y mi maravilloso y considerado marido me había dejado el mensaje más dulce del mundo y dos mil rosas cubriendo toda mi suite por el Día de la Madre. Estoy muy triste por tener que estar tan lejos en un día como este, pero me alegro de que pudiésemos celebrarlo ayer. Os quiero muchísimo, mi amor y mi pequeña North", escribió Kim en su cuenta de Instagram.

Pero las sorpresas no acabaron ahí para la estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians', ya que su marido también se encargó de contratar un cuarteto de cuerda para sorprenderla con sus canciones favoritas en el restaurante al que acudió ese mismo día.

"He llegado a un restaurante en São Paulo y mi marido me tenía preparado un cuarteto de cuerda que tocó canciones de Sam Smith. Cada camarero que me sirvió la comida me dijo: 'Esto es de parte del señor West para la mejor madre del mundo'. De verdad, tengo el mejor marido del mundo", añadió.

Kim tampoco se olvidó de felicitar a su propia madre, Kris Jenner, en un día tan importante.

"Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. Todo lo que le voy a enseñar a mi hija me lo enseñaste tú antes. Gracias por estar ahí para mí, mamá, y por quererme incondicionalmente. ¡Te quiero muchísimo! Y tengo mucha suerte de que mi hija vaya a crecer conociendo a mi cariñosa y guapa abuela. La vida está formada por recuerdos, así que tomad muchas fotos y atesorad los buenos recuerdos", escribió en su perfil.

Por: Bang Showbiz