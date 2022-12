Kim Kardashian celebrará tres bodas distintas

La estrella televisiva Kim Kardashian tiene planeado oficializar su unión con el rapero Kanye West una vez en California y otras dos más en Francia, siguiendo el consejo de sus abogados, que consideran que de esta forma la pareja podría ahorrarse muchos quebraderos de cabeza con el papeleo legal.

"Generalmente, Estados Unidos reconoce los matrimonios de los ciudadanos que se casan en Francia, pero los trámites con un gobierno extranjero y el papeleo pueden ser una pesadilla. Así que para asegurarse de que todo es completamente legal, Kim y Kanye harán antes una ceremonia civil en el sur de California", aseguró una fuente al portal RadarOnline.com.

A esta primera boda le seguirá más tarde un segundo matrimonio civil en Francia, ya que la legislación del país requiere que el cantante y la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' oficialicen su unión en el juzgado antes de poder celebrar la que será su tercera boda, esta vez por la iglesia.

"Una ceremonia religiosa tiene que realizarse siempre después de la civil, nunca antes. El ministro, cura o rabino requerirá siempre un certificado de la unión civil antes de poder celebrar la religiosa", declaró a ese respecto el embajador francés en Washington D.C.

Por el momento, la pareja no parece tener nada especial planeado para el evento californiano, prefiriendo centrar todos sus esfuerzos en convertir las dos ceremonias que tendrán lugar en el país galo en una fiesta fastuosa y extravagante, para la que la futura novia tiene preparados tres vestidos diferentes.

"Kim tendrán al menos tres cambios de vestuario para su gran día en Francia. Será algo por todo lo alto, porque tanto ella como Kanye quieren que sea la boda del siglo", concluyó la citada fuente.