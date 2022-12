Kim Kardashian baila twerking en privado

Tras su paso por el altar, la estrella televisiva Kim Kardashian no quiere compartir con nadie más que con su esposo sus dotes artísticas más sensuales, por lo que solo él puede ver a la cantante protagonizando seductores bailes como el twerking.

"Mis cualidades bailando twerking solo las muestro en el dormitorio, no en las discotecas", aseguró Kim en el episodio de este domingo de 'Keeping Up With The Kardashians'.

Al parecer, a Kim no le gusta tanto el protagonismo como a su madre, Kris Jenner, quien en el mismo programa, durante una clase de soulcycle -bicicleta estática- a la que acudió con Kim, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, se mostró eufórica, bailando y aplaudiendo al ritmo de la música.

"Me siento como en una discoteca, me encanta la música", confesó Kris provocando cierta desaprobación en su hija Kendall, quien no tardó en pronunciarse.

"¿Siempre tienes que ser el centro de atención? Resulta algo molesto. ¿Por qué tienes que ir a discotecas? Es vergonzoso", replicó la joven.

Y no lo dejaron aquí, las hijas de Kris siguieron cuestionando el comportamiento de su madre, quien parece reclamar atención constantemente a raíz de su ruptura con Bruce Jenner el pasado mes de octubre.

"Desde que Bruce se fue, mamá necesita más atención, y a veces hay que pararle los pies", confesó Khloé.

Sea como fuere, y pese a todas las rencillas visibles en el reality, la relación de Kim y sus hijas es excelente, por lo que estas no dudaron en disculparse de inmediato tras sus comentarios.