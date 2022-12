Kim Kardashian avisa a Caitlyn Jenner: 'Estás perdiendo a tu familia'

En el último episodio de 'I Am Cait', emitido este domingo, Kim Kardashian mostró su malestar a Caitlyn Jenner por las declaraciones que había dado a la revista Vanity Fair, asegurándole que se arriesgaba a perder a los suyos debido a sus "hirientes" comentarios.

"Todavía tienes un poco de Bruce dentro de ti. Pensé que Caitlyn sería un poco más amable. Creo que hay algunas cosas que dijiste que quizá no te das cuenta de que son hirientes. Dijiste que Kendall y Kylie fueron una distracción. Cuando lean eso no sé si lo van a entender. [En la entrevista] dices: 'Si Kris hubiera aceptado lo que soy, todavía estaríamos juntos', y eso es lo más injusto que podrías haber dicho. Eres una mujer ahora y ella [Kris] no es lesbiana. No quiere estar con una mujer, no es justo que se le pida eso", se quejó una decepcionada Kim.

Pero Caitlyn se defendió: "Conforme fue pasando el tiempo nuestra relación cambió drásticamente. A mis ojos fue como: 'Bueno, ya no le necesito más a él, tengo a todas las chicas'. Eso es lo que sentí cuando me trató así. Quería que me fuera de casa".

A lo que Kim contestó: "Estás increíble, es tu momento, pero no nos puedes pisar en tu subida. Conseguiste la fama, pero estás perdiendo a tu familia".

Caitlyn insistió en que estaba intentando ser sincera y que no quería herir a nadie.

"Todo el mundo está mirando con lupa cada cosa que digo", puntualiza.

En el avance del siguiente programa se ve a Caitlyn y Kris cara a cara, mientras ella le reprocha su falta de sensibilidad para con su familia.

"Eres sensible e increíble con toda la gente nueva que ha aparecido en tu vida, pero no eres tan sensible ni increíble con la familia que has dejado atrás", se queja Kris.

"Intento hacer todo lo posible por ser agradable. Tienes que verlo desde mi punto de vista, y ser una aliada a la hora de lidiar con los niños", contesta Caitlyn.