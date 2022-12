Kim Kardashian apunta a un segundo embarazo

Aunque la mediática Kim Kardashian todavía está familiarizándose con determinados aspectos de la maternidad un año después del nacimiento de su hija North, al mismo tiempo parece tener claro que su reciente boda con Kanye West ha abierto la puerta a la posibilidad de ampliar la familia, una situación que podría darse en "cuestión de meses" en opinión del vidente al que la estrella visita con frecuencia.

"Estoy segura de que me voy a quedar embarazada otra vez, y no estamos hablando del año que viene. Mi vidente me ha dicho que en cuestión de meses estaré esperando mi segundo hijo, y todo lo que me ha dicho ese hombre desde que le conozco se ha hecho realidad", reveló la mediana de las hermanas Kardashian en un adelanto del nuevo episodio de su programa de televisión.

Semejante predicción no solo ha dejado sorprendida y ciertamente asustada a la famosa señora West, sino que también ha generado tanta curiosidad en su hermana Khloé, que probablemente se animará a reunirse con el citado adivino para averiguar si algún día ella podrá tener niños y formar una anhelada familia.

"¿Puedo ir a verle yo? Me gustaría saber si algún día tendré niños o si debería tirar la toalla ya", le preguntó Khloé invadida por el suspense, a lo que Kim le contestó sin pestañear: "Ya le he preguntado por ti. Me ha dicho que vas a quedarte embarazada, pero que será a través de una inseminación artificial y que el donante será anónimo. Quizá deberías hablar con él directamente".