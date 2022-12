Kim Kardashian aparecerá en la serie '2 Broke Girls'

Protagonizar su propio programa de telerrealidad, 'Keeping Up With The Kardashians', no es suficiente para Kim Kardashian, quien tiene unos horizontes mucho más amplios en lo referente a su incursión en la pequeña pantalla. Prueba de ello es el cameo que protagonizará el próximo 27 de octubre en la exitosa serie '2 Broke Girls' de la cadena estadounidense CBS al lado de las actrices Beth Behrs y Kat Dennings.

"¡Grabando un capítulo de '2 Broke Girls' con Kat Dennings y Beth Behrs! No puedo esperar a que lo veáis el 27 de octubre a las ocho de la tarde en CBS (sic)", publicó Kim en su perfil de Twitter.

Las protagonistas de la serie -ganadora de varios premios Emmy y People's Choice Awards desde que se estrenara en 2011- retuitearon el mensaje de la mediática Kardashian aunque no enviaron ninguna respuesta. Probablemente su silencio se deba al secretismo con el que se está llevando la participación de Kim en la producción televisiva, ya que no se ha conocido ningún detalle de su interpretación.

La intervención de Kim en '2 Broke Girls' no será la primera en una producción televisiva ajena a su reality, ya que en los últimos años ha participado en 'CSI:NY', 'Last Man Standing', '30 Rock' o 'Drop Dead Diva'.