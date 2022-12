Kim Cattrall no verá '50 sombras de Grey' porque Jamie Dornan le parece 'un niño'

La actriz británica Kim Cattrall (58) no entiende cómo alguien puede encontrar atractivo al actor que da vida a Christian Grey en la famosa película de 'Cincuenta sombras de Grey', Jamie Dornan (32), pues para ella el intérprete parece "un chico joven" y no "un hombre".

"A lo mejor es cosa de mi edad, pero [Jamie Dornan] no me parece un hombre. Parece un chico joven. A mí me gustan los hombres que parecen hombres", explicó Kim a la edición irlandesa del periódico The Independent.

Es precisamente ese físico aniñado lo que ha hecho a Kim no encontrar ninguna motivación para ir a ver la cinta erótica.

"Vi el tráiler, ¿y sabes que dicen que en tres segundos puedes saber si alguien te parece atractivo o no? Bueno, pues yo pensé, 'no'".

A quien sí encuentra atractivo la intérprete es al actor de 59 años Brendan Gleeson, con quien compartió escenario en la obra de teatro 'The Tiger's Tail'.

"Ahora bien, si [Christian Grey] hubiera sido Brendan Gleeson... Bueno, ya habría pasado otra cosa, ya sabes, tiene un brillo en los ojos", confesó entre risas al mismo medio.

Kim es conocida por encarnar a Samantha Jones en la exitosa serie de 'Sexo en Nueva York', de la que -asegura- no hay planes para hacer nuevos capítulos ni más películas.

"Bueno, Sam ya quedó atrás, en el sentido de que se acabó. Cualquier especulación que haya, que sepan que no hay ningún guion ni en mi mesa ni en la de nadie más. Lo echo de menos a veces. Me siento muy nostálgica por la serie", añadió.