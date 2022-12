Khloé Kardashian solicitará una orden de alejamiento para su exesposo

La estrella televisiva Khloé Kardashian está "muy afectada" tras protagonizar un desagradable episodio en el exterior de un gimnasio de Beverly Hills este miércoles con su exmarido Lamar Odom durante el que el jugador de baloncesto le atacó verbalmente, y ahora se estaría planteando solicitar una orden de alejamiento contra él a sugerencia de su familia.

"Khloé todavía está alucinando tras el incidente y está muy afectada. Su familia le está animando a que solicite una orden de alejamiento contra Lamar para que no vuelva a suceder nada parecido. Khloé ni siquiera está tratando de disculparle por su comportamiento en esta ocasión. Se ha asustado mucho", asegura una fuente cercana a la hermana de Kim Kardashian al portal Radar Online.

Lamar sorprendió a Khloé en el aparcamiento del gimnasio cuando esta se dirigía a su clase de SoulCycle a las 6:45 de la mañana. Aunque la estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' intentó ignorar a su exmarido, este comenzó a gritarle y le agarró fuertemente por el brazo provocando que varios testigos presenciales se ofrecieran a llamar a la policía. Sin embargo, Khloé prefirió abandonar rápidamente el lugar de los hechos en su coche.

La relación de Lamar y Khloé llegó a su fin en diciembre de 2013 después de cuatro años de matrimonio, entre rumores de que el deportista era adicto a la cocaína y de que la estaba engañando con otras mujeres.

La ya expareja completó el papeleo para formalizar su divorcio el pasado mes de julio, pero todavía está esperando que el juez haga oficial el final de su matrimonio.

Khloé -que comenzó recientemente un romance con el jugador de la NFL James Harden- aseguró recientemente que siempre querría y echaría de menos a Lamar, a pesar de que un informante reveló a People que la estrella televisiva se había visto obligada a cambiar de número de teléfono porque su exmarido no paraba de llamarla.