Khloé Kardashian se siente 'fuerte y sana' a escasas semanas de dar a luz

La estrella televisiva Khloé Kardashian no ha dudado en recurrir a las redes sociales para poner al día a sus millones de seguidores sobre las buenas sensaciones que está experimentando en la recta final del embarazo, nada que ver con los dolores y la falta de movilidad que caracterizaron los primeros meses de la gestación que la llevará, dentro de unas semanas, a debutar en la maternidad junto a su pareja Tristan Thompson.

"Me siento tan agradecida por ello después del primer trimestre... Por lo general me he sentido muy sana y fuerte durante mi embarazo. ¡Dios es genial! Mucha suerte para ti y para tu familia", le ha dirigido a uno de los muchos internautas que se ha preocupado de preguntarle personalmente sobre su estado físico.

En el último episodio que se ha emitido del reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians', grabado varios meses antes, la hermana de Kim Kardashian se quejaba amargamente de las molestias constantes que estaba viviendo en la primera etapa del proceso y aseguraba que le resultaba casi imposible "caminar", lo que explica la profunda inquietud que ha generado entre sus admiradores y su necesidad de ofrecerles respuestas tranquilizadoras.

"Sinceramente, no era consciente de lo común que eran esos dolores hasta que he visto sus reacciones sobre el último capítulo. La verdad es que sienta fenomenal ver que no soy la única y que no estoy sola en esto", les ha confesado en Twitter a modo de agradecimiento.

Hace escasos días, Khloé dejaba patente que se encontraba en plena forma -a pesar de las comprensibles incomodidades de un embarazo avanzado- al disfrutar junto a sus hermanas mayores, Kourtney y Kim, de un emocionante "viaje de chicas" que tuvo como destino nada menos que Tokio, por cuyas calles se dejaron ver mientras daban un relajante paseo por el centro de la ciudad y visitaban varias boutiques y restaurantes, según informa el portal de noticias E! News.

