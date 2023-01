Khloé Kardashian se siente 'bendecida' por lo llevadero que ha sido su embarazo

Aunque de momento todavía no ha trascendido la fecha en la que saldrá de cuentas y, en consecuencia, podrá compartir con el mundo la felicidad de tener en sus brazos a su primera hija, lo cierto es que Khloé Kardashian ya habla de su embarazo como si formara parte del pasado más inmediato y por eso ahora no ha dudado en hacer balance -muy positivo, por cierto- de sus inolvidables nueve meses de gestación.

"Me siento realmente bendecida porque he podido disfrutar de un embarazo bastante activo en ese sentido", ha explicado la estrella televisiva en un vídeo promocional de la nueva línea de ropa para mamás de su firma 'Good American'. "Todo el mundo decía que el proceso sería muy duro, y es verdad que he tenido altibajos, pero por lo general ha sido muy apacible", ha añadido.

Quizás para volver a acallar a todos esos críticos que afearon su decisión de seguir acudiendo al gimnasio estando ya embarazada -el padre de la criatura es el jugador de baloncesto Tristan Thompson, prometido de Khloé-, la hermana de Kim Kardashian ha vuelto a presumir de nuevo de la facilidad con la que, hasta hace poco, ha podido ejercitarse y dar rienda suelta a su frenético ritmo de vida.

"De verdad que me siento muy afortunada porque, incluso en estos momentos, sigo teniendo mucha energía y estoy muy sana. Me encanta hacer ejercicio y hasta ahora he estado muy activa", ha aseverado en la misma grabación.

Tanto es así, que hace solo dos semanas Khloé no tuvo reparo alguno a la hora de montarse en un avión para disfrutar de un animado fin de semana en Tokio con sus hermanas Kim y Kourtney, una "escapada de chicas" con la que reforzar sus ya de por sí estrechos lazos fraternales y, sobre todo, con la que celebrar por todo lo alto el esperado debut maternal de la más joven de las tres.

"Soy increíblemente afortunada de tener tantas hermanas que ya son madres, y de contar con amigos y familiares a los que pedir consejo de cara a esta nueva experiencia. Me siento muy arropada en ese aspecto", contaba recientemente en Twitter para sacar a relucir su lado más familiar y las ventajas que de ello se derivan.

Por: Bang Showbiz

