Khloé Kardashian se enfrenta a su madre por Lamar Odom

La televisiva Khloé Kardashian entró en cólera con su madre Kris Jenner cuando descubrió que esta seguía en contacto con su exmarido Lamar Odom , a pesar de que ella hubiera decidido continuar con el proceso de divorcio. Tal como se ve en el reality 'Keeping Up with the Kardashians' -en imágenes grabadas antes de la sobredosis de Lamar en octubre-, Khloé se enfrentó con Kris después de que esta diera al exjugador de baloncesto su nuevo número de teléfono.

"Me desentendí de toda esta situación. No me importa una m*erda, ¿estás loca?", dijo Khloé por teléfono.

La hermana de Khloé, Kim Kardashian -quien había aconsejado a su madre que no hablara con Lamar- quiso también opinar sobre el tema diciendo que Kris era un "pedazo de m*erda".

Sin embargo, la estrella televisiva de 60 años se negó a disculparse e insistió en que no había actuado mal.

"[Lamar] ha tenido que enfrentarse a demasiados problemas. No tiene una gran familia. Cuando me llame, voy a contestar", explicó Kris.

Kim dijo que su madre era "imbécil", mientras que Khloé -quien se separó de Lamar en diciembre de 2013- reconoció estar particularmente dolida porque ella se había puesto de parte de Kris cuando se divorció de Bruce Jenner, la ahora Caitlyn.

"Cuando te enfadaste con Caitlyn, lo primero que hice fue estar de tu parte y protegerte y defenderte. Y él había sido mi padre durante 23 años, ¡z*rra loca!", dijo Khloé.

Ante esto, Khloé le dijo a su madre que creía que ambas necesitaban alejarse la una de la otra durante una temporada, algo con lo que Kris estuvo de acuerdo, por lo que decidió no ir de vacaciones en familia.

Por: Bang Showbiz