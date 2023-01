Khloé Kardashian se cortó el pelo para deshacerse de la 'negatividad' que le rodeó tras el incidente de Lamar Odom

Tras dejarlo todo e ir a pasar un mes entero al lado de su exmarido Lamar Odom en el hospital después de que este quedara inconsciente estando de fiesta en un burdel de Nevada el pasado octubre, Khloé Kardashian se vio en la necesidad de cambiar de estilo para deshacerse de toda la mala energía acumulada en esos días.

"Me corté el pelo porque había estado en el hospital y necesitaba deshacerme de toda esa negatividad. No deberías cortarte el pelo cuando estás emocionalmente inestable pero yo lo hice y me encantó. Es mucho más cómodo", contó Khloé en el programa 'Live! with Kelly and Michael'.

Pero además de cortarse el pelo, Khloé se tiñó de rubia, aunque esa no fue una decisión precipitada ya que aclararse el pelo es algo que fue haciendo mes a mes.

"Comencé poco a poco a ponerme rubia. Seguí el estilo ombré [en el que las puntas del cabello se pintan más claras que las raíces], y después, poco a poco, comencé a ponerme más y más rubia", explicó.

Pero no siempre es tan coqueta. Cuando estaba al pie de la cama de Lamar Odom, llegó a no acudir al gimnasio durante un mes y estuvo toda una semana sin ducharse.

"Me afectó mentalmente. Pero yo no era importante. Quien importaba era Lamar así que no pensé en ello dos veces. Normalmente cuando atravieso una época mala tengo que liberar mi energía o estrés en el gimnasio pero no dejé la habitación durante todo un mes. Tampoco dormía. Pasé una semana sin ducharme", contaba recientemente Khloé a la revista People.