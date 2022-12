Khloé Kardashian quiere dar buen ejemplo a su familia

El secreto de Khloé Kardashian para no sentir la presión de ser un modelo de referencia para miles de mujeres es centrarse en lo que las personas más jóvenes de su familia perciben de ella, incluyendo a sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner, y a los hijos de Kim y Kourtney.

"No me lo planteo de esta forma [ser un modelo a seguir]. Yo pienso en mis hermanas pequeñas, mis sobrinos y sobrinas, en lo que pueden percibir de mí. Espero que el mensaje sea bueno para ellos, y evidentemente también me gustaría que fuera suficientemente bueno para el resto del mundo", confiesa Khloé a la revista HELLO!

La protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' trata de mantenerse centrada en las cosas que le hacen feliz en la vida sin preocuparse de lo que el resto piense de ella.

"Realmente se trata de ser fuerte, de cuerpo, mente y alma, y saber que hay mucho más allá de las redes sociales. Simplemente tienes que hacerte feliz a ti mismo. En los últimos dos años, yo he estado tratando de conseguir un estilo de vida más saludable. Quiero llevar un estilo de vida saludable el resto de mi vida, pero voy poco a poco", añade.