Khloé Kardashian nunca quiso ser famosa

La estrella televisiva y miembro del clan familiar más mediático del planeta, Khloé Kardashian, nunca tuvo entre sus principales objetivos ser famosa, de hecho tampoco pudo nunca imaginar que el reality que sigue la vida de su numerosa familia tendría tanta aceptación.

"Nunca pensé en ser famosa. No era a lo que aspiraba. Una de mis amigas, Nicole Richie, era conocida cuando éramos más jóvenes. Los paparazzi nos seguían y yo les decía que se fueran, que yo no quería que me fotografiaran. Pero luego llegó 'Keeping Up with the Kardashians' y me dije: 'Pues nada, todo el mundo quiere hacer esto, así que lo haré'. Nunca pensamos que la serie duraría", explicó a la edición australiana de la revista Cosmopolitan.

Pero a pesar de que ahora su familia es probablemente el mayor referente de lo que es la fama, reconoce que no echaría mucho de menos su popularidad si de un día para otro dejara de ser conocida.

"No sé si me sentiría aliviada porque he sido una afortunada y no quiero sonar desagradecida. Pero no me entristecería. Sonreiría por lo ya vivido. Sé que esto no va a durar para siempre", añadió.