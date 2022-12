Khloé Kardashian echa de menos a su hermano

El distanciamiento de Rob Kardashian y el resto de miembros del televisivo clan parece estar pasando factura a la sensible Khloé Kardashian, que no ha dudado en hacer partícipe de la pena que siente por la ausencia de su hermano a sus numerosos seguidores de Instagram.

"Echo de menos a mi mejor amigo, Rob Kardashian", escribió Khloé en su cuenta de la red social, texto que acompañaba a una foto en la que ambos hermanos aparecían de pequeños.

Sin embargo, Rob -quien vivía con Khloé cuando esta estaba casada con Lamar Odom- hizo caso omiso a las tiernas palabras de su hermana y en su lugar comenzó a retuitear mensajes de apoyo que sus fans le habían enviado.

"Rob Kardashian es el más humilde y simpático de los Kardashian. Cabeza alta y que le jod** al que diga lo contrario", decía uno de los mensajes.

El alejamiento de Rob y el resto de su familia ya quedó patente al no asistir a la boda de su hermana Kim con Kanye West, ausencia justificada con el argumento de que su sobrepeso le había llevado a no querer formar parte del espectáculo familiar; problema al que según su madre, Kris Jenner, ya estaría poniendo remedio.

"Rob está trabajando en ello, va a estar bien. Rezaremos mucho, es un chico estupendo", afirmó al programa 'Today'.

A tal punto ha llegado la decisión de Rob de poner distancia entre él y su familia que ha pedido a los productores que reduzcan su aparición en los próximos episodios del reality que protagonizan, 'Keeping Up with the Kardashians'.