Khloé Kardashian confiesa que se 'acostaría' con Bill Clinton

A la estrella televisiva Khloé Kardashian le encanta compartir su vida con sus seguidores utilizando cualquier tipo de plataforma, incluida su propia aplicación móvil en la que anima a sus fans a participar en un juego donde eligen con quién les gustaría tener relaciones sexuales, casarse o simplemente ser amigos.

"¿Han jugado al juego? ¿Adivinan a quién he escogido? ¡Mira mi aplicación!", escribió en Twitter junto a un link para descargar la aplicación.

En la ronda en la que tenía que escoger a un político, Khloé eligió al ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton para acostarse con él y a George Bush como amigo.

"Primero, ¡tengo que escoger a George solo como amigo!", comentó en la aplicación.

En la sección de Disney, la joven de 31 años optó por la Bestia de 'La Bella y la Bestia'.

"Quería acostarme con la Bestia años atrás", compartió.

En otra sección, Khloé tuvo que elegir entre tres humoristas: Tina Fey, con quien se casaría, Sarah Silverman, con la cual practicaría sexo, y Chelsea Handler, a quien escogió como amiga porque ya lo son "en la vida real".

"Sería amiga de Chelsea porque somos buenas amigas en la vida real y ¡la quiero! Me casaría con Tina Fey porque me parece que sería una buena esposa. Y definitivamente, me acostaría con Sarah Silverman. ¡Es muy atractiva!", añadió.

