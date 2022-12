Khloé Kardashian adora vivir con su hermano Rob

La televisiva Khloé Kardashian está encantada con el hecho de que su hermano Rob viva con ella y no tiene ninguna prisa de que este se vaya. Es más, sabe que su hermano atraviesa un "momento difícil" actualmente por lo que vivir con ella le podría evitar cualquier sentimiento de soledad.

"Rob vive conmigo ahora y no me gustaría que fuera de otra forma. Me encanta tenerle conmigo... Me volvería loca si me dijera: 'Me mudo'. Tengo una casa enorme y quería que él se sintiera cómodo. Está atravesando un duro momento ahora y está recluido. Con este estilo de vida tan loco tienes que pensar en lugares donde todavía puedas sentirte libre", confiesa Khloé a la revista Complex.

La pequeña de las Kardashian -que se separó de su marido Lamar Odom en 2013- admite que los hermanos pueden tener rifirrafes puntuales en la convivencia, pero la mayor parte del tiempo disfrutan de una estupenda relación como compañeros de casa.

Hablando sobre la casa que compró para vivir junto a su hermano después de vender su domicilio familiar, explicó: "Sinceramente no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a estar ahí. Fue divertido al principio, y luego creo que fue abrumador para los dos. Fuimos de una casa inmensa a esta más pequeña, así que no podía poner mis cosas por todos lados, pero él fue muy bueno con eso. Obviamente se enfadaba de vez en cuando o cuando se quería traer chicas. Lo entiendo perfectamente".

Pero Rob no es el único Kardashian en hacer uso de la casa de Khloé, Kourtney hace frecuentes visitas acompañada por sus tres hijos: Mason (5), Penelope (3) y Reign (7 meses), fruto de su fallida relación con Scott Disick.

"Kourtney vive en la misma zona. Mis sobrinos vienen al menos tres veces a la semana. Lo tengo todo. Mi hermano está ahí y le quiero".