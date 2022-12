Khloé Kardashian adelanta que alguna de sus hermanas podría estar embarazada

La mediática Khloé Kardashian -quien actualmente está soltera- publicó en Instagram una foto de un test de embarazo positivo, sugiriendo que podría ser de alguna de sus hermanas. Así, junto a la imagen escribió: '¿Quién está embarazada? Kim, Khloé, Kendall".

Khloé también subió otras fotos de ella misma, Kourtney, Kim y su madre Kris Jenner, aunque ella misma sacó del juego de probabilidades a su madre por un tema de edad: "Creo que podemos descartar de la ecuación a la señorita Menopausia".

El juego en las redes sociales de Khloé no era más que una continuación de la intriga creada poco antes por un avance de su reality 'Keeping Up with the Kardashians' donde se ve que una mano sin identificar sujeta un test de embarazo positivo. Además, en el tráiler se puede ver a Kim -de quien se conocía su dificultad para quedarse embarazada antes de tener a su hija North (18 meses) con Kanye West- sometiéndose a una ecografía. En el clip el doctor dice: "Queremos ver pronto otro embarazo".

Del mismo modo Khloé aparece burlándose del deseo de su hermana de tener otro bebé en un camerino: "¿Acaba de estar aquí Kanye? ¿No habéis intimado estando en albornoz? ¿Así es lo duro que lo intentas?".